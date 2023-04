Mou salva la Roma. Lazio, pena sospesa

Non punita la Curva Sud per i cori razzisti a Stankovic grazie al gesto dello Special One

Pena sospesa per una, la Lazio; pena evitata/attenuata per l’altra, la Roma. I biancocelesti (a causa dei cori antisemiti rivolti dal settore del tifo laziale, la Curva Nord, ai romanisti nel derby del 19 marzo scorso), anche recidivi, se la sono “cavata” con "la chiusura della Curva Nord per un turno, ma con la pena sospesa per un anno", quindi nessuna conseguenza per la partita contro la Juventus, in programma questo sabato. La Roma invece incassa una semplice, ed inevitabile multa di ottomila euro "per avere la totalità dei suoi sostenitori" in Curva Sud durante Roma-Sampdoria di domenica scorsa "intonato un coro insultante nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria", ovvero Dejan Stankovic.