Mou resiste su Karsdorp: Pinto prova a mediare

Mentre in Portogallo imperversa il maltempo, la Roma si appresta a partire scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Albufeira è pronta ad accogliere nuovamente i giallorossi per quella che è già stata ribattezzata in loco la Winter Cup. Sono tre le gare previste per i giallorossi contro Cadice (venerdì ore 20), Casa Pia (lunedì ore 20) e RKC Waalwijk (giovedì 22 ore 16). La cittadina balneare, per ora, pur flagellata dalle piogge torrenziali, è stata risparmiata da vere e proprie inondazioni. Al di fuori di un muro crollato un paio di giorni fa nel quartiere di Montechoro, in pieno centro, che ha costretto 17 persone ad essere trasferite in un hotel e in una casa famiglia, non ha dovuto vivere le scene drammatiche alle quali si sta assistendo, soprattutto nel distretto di Lisbona.La Roma ha confermato la partenza per domani pomeriggio, sperando anche in un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Per quanto riguarda gli umori, invece, quelli rimangono stazionari. Soprattutto sul versante Karsdorp-Mourinho (che in patria caldeggiano come possibile successore del ct Fernando Santos sulla panchina del Portogallo) tutto tace. L’olandese anche ieri ha preso parte all’allenamento ma non c’è stato nessun colloquio chiarificatore con il tecnico. Dipendesse da José, non c’è spazio per Rick ad Albufeira. Ma in queste ore continua il lavoro sotto traccia di Pinto che anche oggi parlerà con il tecnico provando a convincerlo. Al di là della presenza o meno del ragazzo in Portogallo, l’avventura del terzino in giallorosso volge al termine. La definizione di separato in casa, nonostante il tentativo di riconciliazione operato da Pinto, rimane quella che più si addice all’ex Feyenoord. Tra le voci di mercato che vedono Lille, Fulham e Torino richiederlo in prestito e il gm rimandare (per ora) al mittente le proposte, lo strappo non è di quelli sanabili.