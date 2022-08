Mou ha vinto. Wijnaldum e Belotti, il mercato della Roma non si ferma più

Il primo tecnico (e di mercato): Dybala e Zaniolo non sono alternativi ma possono giocare insieme. Il secondo “sociale” venendo meno al proposito di parlare soltanto alla vigilia del match con la Salernitana. Le parole utilizzate su Instagram nel post-gara non sono state casuali (“Grande partita di allenamento contro un top team”) e volte a frenare l’entusiasmo dilagante di un popolo che dallo scorso 25 maggio non fa altro che sognare. Mou, però, ha imparato a conoscere bene questa città.

E sa che questo crescendo boleriano di gioia va convogliato, indirizzato. José è convinto che nella prossima stagione la Roma possa ricoprire il ruolo di outsider. Se è vero che Juve e Inter hanno qualcosa in più, ripetersi per il Milan non sarà semplice, il Napoli ha venduto molto mentre la Lazio ha intrapreso un processo di rinnovamento per il quale ci vorrà pazienza e tempo.