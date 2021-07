Mou già accende la piazza: “Ma ora vogliamo vincere”

Tifosi della Roma in festa per l'arrivo del tecnico, Ciampino e Trigoria assediati. Tutti ad aspettare l'atterraggio, c'è chi si è preso un giorno di permesso

Redazione

"Abbiamo aspettato 20 anni, che sarà mai un ritardo di 30 minuti". La fotografia dello stato d'animo dei tifosi romanisti la scatta un papà che assieme a suo figlio di cinque anni si trovava ieri pomeriggio all'aeroporto di Ciampino ad aspettare lo sbarco di Josè Mourinho, scrive Gianluca Lengua su "Il Messaggero". Il volo sarebbe dovuto atterrare alle 14, ma in realtà è arrivato in pista 30 minuti dopo e i tifosi hanno potuto vederlo solo di sfuggita mentre li salutava all'interno di una auto bianca scortata da una decina di auto delle forze dell'ordine: «Non è un problema, l'importante è che la Roma abbia finalmente un grande allenatore degno di un club con la tifoseria più bella mondo", dice il padre di famiglia che per l'occasione ha chiesto un permesso a lavoro.

Una città, quella di fede giallorossa, che ha trascorso la giornata in fermento: "Mica scende lui in campo", commentano dei tifosi seduti attorno a un tavolino di un bar a via de Nobili a Garbatella. "I giocatori che ci sono adesso non bastano per vincere lo Scudetto. Bisogna comprare dei top player e fare una squadra più forte". La discussione si accende, perché non tutti sono d'accordo sul livello dei calciatori attuali.

L'obiettivo minimo per i Friedkin è esattamente quello di tornare nella massima competizione di europea e Mourinho è solo il primo passo verso il raggiungimento: "Basta ragionare, non vai a prendere un tecnico così importante se vuoi uscire dalle Coppe. I tempi sono brutti, girano pochi soldi, ma questa proprietà ha intenzione di investire - è la certezza di una signora a piazza Testaccio -. Mio figlio questa mattina è andato a Trigoria a vederlo, mi ha raccontato che c'era un entusiasmo che non si vedeva da tempo".