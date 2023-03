Mou-Friedkin, guerra fredda e il futuro è tutto da scrivere

Nulla è ancora deciso del futuro di José Mourinho, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Unica cosa certa è che domenica sarà in panchina dopo quasi un mese di assenza in Serie A (ultima volta il 5 marzo con la Juve). Il tecnico ha imparato ad amare la Roma ma resta comunque un professionista del calcio con profonda dipendenza dalle vittorie. E allora, perché rimanere in un club che deve viaggiare con il freno a mano tirato a causa delle rigide norme del fair play finanziario? E soprattutto, perché restarci se ci sono altre società blasonate, ricche o in crescita pronte a soddisfarlo? Domande retoriche, perché in realtà certezze che resti anche il prossimo anno lui stesso non ne ha. Troppi i fattori che incideranno sulla decisione, in primis gli investimenti che la proprietà potrà fare sul mercato, ma anche le ambizioni. La mancanza di dialogo con Friedkin fa intuire che tra i due ci sia una guerra fredda. José è un dipendente e deve rispettare i tempi che il presidente impone, ma non vuole accettare passivamente il ruolo di impiegato in attesa degli eventi. E questo sarebbe un ulteriore motivo per troncare la storia con la Roma.