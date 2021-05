Mou chiama Amelia nello staff e già studia il giovane Calafiori

Il tecnico portoghese sta lanciando messaggi via social ai tifosi e alla rosa giallorossa

L'arrivo nella Capitale di José Mourinho è previsto per la fine di giugno, visto che per tutto il mese sarà commentatore degli Europei di calcio. Il tecnico portoghese però sembra essere esaltato dalla nuova sfida, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, e, per questo motivo, sta lanciando messaggi via social ai tifosi e alla rosa giallorossa. Mourinho infatti ha postato ieri un video in cui mostrava un momento di studio di Riccardo Calafiori, che stava osservando durante il match contro l'Atalanta. Ma non c'è solo il campo, visto che lo Special One sta costruendo anche lo staff che lo seguirà in questa avventura. Tra i nuovi arrivi a Trigoria ci sarebbe anche quello di Marco Amelia. L'ex portiere ha già lavorato con lui, da giocatore, ai tempi del Chelsea nel 2015/2016, e adesso i due potrebbero ritrovarsi nella Capitale.