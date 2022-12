Mou, c’è da chiudere la porta

Deve essere stato frustrante per Rui Patricio vedere dalla panchina la papera di Diogo Costa contro il Marocco che ha causato l'eliminazione del Portogallo dal Mondiale, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Magari gli avrà ricordato l'errore che gli è costato il sorpasso in nazionale. Il portiere romanista ha dovuto accettare le scelte del ct Santos e vestire i panni della riserva per tutto il Mondiale. A 34 anni la nazionale portoghese ha deciso di puntare su altro per consolidare il futuro e lo stesso potrebbe aver pensato Pinto acquistando in estate Svilar dal Benfica. Mourinho ha anche dato fiducia al serbo nella prima gara di Europa League (quella persa contro il Ludogorets), poi però non lo ha mai più utilizzato. È tornato in campo nelle amichevoli in Giappone incassando un gol sotto le gambe e un'autorete, dimostrando che José non ha un secondo portiere affidabile. Entro la fine di dicembre Rui Patricio è atteso nuovamente a Trigoria e nelle prossime ore raggiungerà casa. Il contratto di Rui Patricio scade nel 2024, la Roma si starebbe già muovendo per rimpiazzarlo, sul taccuino di Pinto sono scritti i nomi di Vicario e Carnesecchi. L'idea della Roma è portarne uno a Trigoria e farlo crescere all'ombra del portoghese e dalla stagione 2024/25 trasformarlo in un titolare. Un altro dei nodi da sciogliere per il gm è quello dei rinnovi, Zaniolo in primis. Da entrambe le parti c'è la voglia di venirsi incontro ma serve l'ok dei Friedkin e intanto Nicolò fa gola non solo all'estero ma anche in Italia. Oltre alla Juventus e al Milan, ora c’è anche il Napoli. L'altro nodo riguarda Karsdorp. È ancora in dubbio la sua presenza domani al Fulvio Bernardini (ripresa fissata alle ore 11). A Trigoria lo aspettano. Il resto si vedrà.