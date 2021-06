Mou batte il cinque

Il tecnico sbarca a Roma venerdì e con lui il quintetto del suo staff. Mercato: stand-by Xhaka e Rui Patricio

Chiamatelo, se volete, lo Special team, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. È la squadra di Mourinho, cinque uomini voluti e ritenuti fondamentali per quella, che non più tardi di una decina di giorni fa, il tecnico ha definito una "Mission Impossibile". Ossia, tornare a vincere. E per farlo, José ritiene indispensabile possedere un grande staff: il suo gruppo di lavoro. Il tecnico sbarca a Roma venerdì. A precederlo ci ha pensato Stefano Rapetti, il nuovo responsabile della parte atletica. Classe 76, professionista di alto livello con esperienze alle spalle con Inter (proprio quella del Triplete), Empoli, Sampdoria, Manchester United, Milan e Torino. L'head of fitness lavorerà a stretto contatto con Carlos Lalin (addetto alla riatletizzazione). Nato nel 1950 a Caracas fino a 14 anni ha vissuto in Venezuela per poi trasferirsi in Spagna dove si è laureato in educazione fisica. Ha iniziato a lavorare con il Deportivo La Coruna, poi Valter Di Salvo, un'istituzione nel campo, lo ha portato al Real Madrid. E qui ha conosciuto Mou. Toccherà però a Rapetti far correre la Roma.