Micki, scelta con il cuore

La città di Roma deve avere un particolare ascendente sui calciatori che transitano per Trigoria, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Quasi tutti si innamorano della vita trascorsa nella Capitale e se non fosse per gli evidenti problemi economici in cui versa il club di Pallotta – pure ieri contestato duramente da alcuni tifosi della Roma – chissà quanti campioni sarebbero rimasti con il sorriso, ma che invece – tanti di loro – sono stati costretti a emigrare per motivi di bilancio.

L’ultimo a spendere parole d’amore per la città eterna è stato Henrikh Mkhitaryan, trequartista-attaccante armeno: “Mi piacerebbe rimanere e non solo la prossima stagione, vorrei restare anche per i prossimi anni“, ha detto in un’intervista a Futbol withGrantWahl.Un desiderio a cui dovrà lavorare Mino Raiola che oltre ad essere l’agente di Henrikh (“Cerca sempre di far felici i giocatori“), è anche sulla stessa lunghezza d’onda della Roma, come dimostrato nelle finestre di mercato degli anni passati.

La prima mossa sarà quella di parlare con i Gunners e capire se hanno intenzione di rinnovargli il contratto che scadrà a giugno 2021, per non perderlo a parametro zero.

L’alternativa è trovare un accordo per la cessione con la Roma che, però, non ha nessuna intenzione di pagare uno stipendio da 7 milioni a stagione.