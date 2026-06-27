Roma e il settlement agreement: perché è meglio non rimandare

Un altro guaio per il Marsiglia che fa sorridere la Roma. Il club francese dopo esser stato punito della Uefa (multa di 10mila euro e rischio di esclusione dalle competizioni europee nella stagione 2027/2028) si è ritrovato anche nel mirino dell’organo finanziario del calcio francese (DNCG) che ieri con un comunicato ha indicato le limitazioni per l’OM, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. In questa sessione di mercato sarà sottoposto a un "inquadramento della massa salariale" e non potrà acquistare giocatori in piena libertà. Sostanzialmente il Marsiglia dovrà abbassare il monte ingaggi e per comprare dovrà prima effettuare delle cessioni. Secondo il rapporto del DNCG le perdite sono passate dai 12,6 milioni del 2022 ai 105 del 2026. I transalpini entro lunedì dovranno presentare un piano di rientro e la Roma può sfruttare la situazione. Greenwood rimane l’obiettivo principale, l’accordo col calciatore è stato trovato ma manca ancora la prima offerta. D’Amico vorrebbe quantomeno limare la richiesta da 50 milioni più 5 di bonus ma dall’altra parte c’è un club che non può permettersi di svendere i propri gioielli.