Solito rebus sulla trequarti, ma l'argentino va verso il ritorno dal primo minuto

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Gasperini: "Svilar tornerà dopo la sosta. Gollini è pronto"

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Una sfida 'galactica'. Tra due giorni all'Olimpico arriva il Real Madrid del grande ex José Mourinho. Oggi la ripresa degli allenamenti, domani la rifinitura. Nessuna possibilità di rivedere Svilar e Cristante. Il primo tornerà dopo la sosta, il centrocampista spera di esserci col Genoa ma non sarà semplice. Gasp, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero, proverà a recuperare il solo Koulierakis. In difesa spazio a Mancini e Hermoso mentre al centro il ballottaggio è aperto tra Balerdi e Ndicka. A guidare l'attacco Malen che salterà la partita di sabato per squalifica. Con lui Dybala. Solito rebus sulla trequarti, ma Soulé (45 minuti in campo ieri) va verso il ritorno dal primo minuto. In mezzo al campo la coppia Koné-de Roon. Sulla sinistra Wesley, dall'altra parte Molina e Lulli si contenderanno una maglia.

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