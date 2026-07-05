Massimo Margiotta è pronto a diventare il nuovo responsabile del settore giovanile. Bruno Conti – tra le lacime – ha salutato giorni fa e anche Alberto De Rossi è pronto a dire addio alla Roma. È pronta una nuova era con l’ex Verona a capo, nome voluto fortemente da D’Amico che lo conosce proprio dai tempi dei gialloblù, il ds giallorossi lo avrebbe voluto anche all’Atalanta ma Percassi alla fine scelse Roberto Samaden. Margiotta potrebbe essere affiancato da Alessandro Frara (attualmente al Frosinone) e avrà il compito di risollevare il settore giovanile che nell’ultima stagione ha concluso l’annata con zero trofei in bacheca, scrive Il Messaggero. Nei prossimi due anni i Friedkin vorrebbero portare avanti i discorsi per l’Under 23. Volti nuovi a Trigoria, mentre quelli già conosciuti sono pronti a rinnovare il contratto. La trattativa con Dybala è in fase di conclusione, così come quella per Celik che è pronto per firmare un triennale. Il turco è attesa nel centro sportivo nei prossimi giorni per scattare le foto di rito e mettere la firma sul contratto prima di godersi qualche giorno di vacanza post Mondiale. Nei prossimi giorni, invece, sono in programma nuovi incontri con l’agente di Pellegrini.