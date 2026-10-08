Senza Cristante la fascia a Como sarà sul braccio o di Pellegrini o di Mancini. Centottanta minuti per riprendersi la Roma. È questa la sfida di Gianluca che rimane un fedelissimo di Gasperini, ma nelle prime uscite stagionali è stato tra i pochi sottotono. Le prove positive non sono mancate, come per esempio quella di Torino. Ma il calcio, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero, è crudele e gli errori vengono sempre evidenziati di più soprattutto quelli di un difensore: Gianluca è protagonista in negativo sia nella rete del Fenerbahce che nella prima di Lautaro Martinez contro l'Inter. Poi è arrivata la Nazionale e non ha brillato. Anche nei numeri è indietro rispetto ai suoi compagni di reparto: 1.2 le chiusure difensive a partita, davanti a lui Hermoso (2.6) e Ndicka (3.3). Destino simile negli intercetti e nei contrasti. Un inizio, quindi, in salita. Il calcio è sì crudele ma dà anche la possibilità di rialzarsi subito. E quale migliore occasione della doppia supersfida con Como e Real Madrid.