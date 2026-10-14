Rivalsa. Questa è la parola che frulla nella testa di Donyell Malen da un paio di giorni. Un po' per l'espulsione di Como un po' per la finale persa nel 2024 contro il Real Madrid quando vestiva la maglia del Borussia Dortmund: «Sarà un'esperienza speciale. Fin da quando sono arrivato la Champions era l'obiettivo, ora ci siamo riusciti e abbiamo l'opportunità di goderci la serata». Alla fine ha ricevuto una sola giornata di squalifica per il rosso rimediato domenica pomeriggio, salterà la sfida col Genoa e tornerà in campionato per la delicata trasferta di Napoli. Pensa a voltare pagina e a cercare il primo gol in maglia giallorossa in Champions. In carriera - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - ne ha già messi a referto sei. A Istanbul era stato decisivo con l'assist, ora vuole tornare a fare quello che gli riesce meglio. È rimasto a secco con Inter e Como e da quando è arrivato nella Capitale non è mai rimasto a digiuno per tre partite di fila. Da quando ha giocato la sua prima partita (18 gennaio) nessuno ha fatto meglio nei cinque principali campionati europei. Dietro di lui ci sono Kane e Raphinha, entrambi a quota 18. La marcatura in Champions gli manca dalla stagione 2024/2025. Due in quel caso di cui uno proprio al Real Madrid, ma quella gara finì 5-2. Una goleada dei Blancos al Bernabeu. Questa sera a spingerlo ci saranno gli oltre 60mila dell'Olimpico