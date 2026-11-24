Quando Malen ha segnato il gol dell'1-0 a Parma sotto la curva della Roma, alzi la mano chi non ha pensato a Batistuta. Poi Bobby ha esagerato nella ripresa, ma il pensiero non può non essere andato a quel 4 febbraio 2001, quando l'argentino, di fronte allo stesso settore, vinse da solo una partita che si rivelò decisiva per lo scudetto. Divertiamoci allora - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - a cercare delle somiglianze tra la Roma di oggi e quella. Di Malen e il Re Leone abbiamo detto. Castro, ad esempio, potrebbe candidarsi a recitare il ruolo di Montella. Anche lui, come Vincenzino, ha la 9 sulle spalle e spesso parte dalla panchina. C'è poi Wesley, che potrebbe ricordare Cafu. Nessuno si offenda, ma si fa un po' fatica a trovare un emulo di Candela. Se Cristante ricorda Tommasi per il fatto di giocare sempre, a dispetto del sentimento popolare, il trio difensivo Zebina-Samuel-Zago, con i rincalzi di lusso come Aldair e Mangone, può essere accostato al sestetto di oggi, capeggiato dal trio Mancini-Ndicka-Hermoso. Non sembra mancare nessuno all'appello. Anzi, sì: il più importante. Chi se la sente di fare Totti? Silenzio. Per qualità il compito toccherebbe a Dybala, che ha deciso, proprio per evitare paragoni con il Capitano, di non indossare mai la maglia numero 10. La speranza è che Paulo stia bene e giochi. Poi il resto dovrebbe essere una conseguenza.