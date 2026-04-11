Malen è super, una tripletta per ripartire

Per un Malen che giganteggia, che trascina la squadra con giocate da marziano e tre gol d'autore, c'è un Ranieri che presenta il conto al suo Gasperini, smentendo tutto quello che il tecnico aveva dichiarato alla vigilia. Il problema non è l'oggi, ma il domani; ancora una volta. Di sicuro dove c'è Gian Piero non c'è/ci sarà più spazio per Claudio e viceversa, che i Friedkin considerano un angelo per quanto fatto la scorsa stagione e per i saggi (?) consigli profusi in questi mesi. E pensare che proprio Ranieri aveva affidato al tecnico di Grugliasco la rifondazione della Roma. Lo scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Finiscono gli amori, chi non finisce è la Roma che riparte di slancio e torna alla vittoria dopo la preoccupante sconfitta di San Siro contro l'Inter e si ripresenta in corsa a mordere le caviglie al Como (ora a +1) e alla Juventus (raggiunta momentaneamente al quinto posto). Per il momento la gente romanista e Gasp si godono l'angelo in campo che si chiama Malen ed è portatore di un bene enorme per il gruppo.