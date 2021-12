Maitland-Niles: sprint finale. C’è l’idea Vecino

La Roma ha l’ok del calciatore inglese, il sì dell’Arsenal sulla formula dell’operazione ma manca l’accordo sul riscatto

Le partenze di Darboe e Diawara per la Coppa d’Africa, dimezzano il centrocampo di Mourinho. Situazione quindi che non va trascurata, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, soprattutto considerando che ormai José ha optato per il 3-5-2 e quindi, rispetto al 4-2-3-1, sono tre e non due gli elementi da schierare in mediana. Ne è conferma, indiretta, la trattativa per Maitland–Niles (esterno a tutta fascia ma all’occorrenza mezzala di quantità) che attende il ritorno di Pinto a Roma (previsto tra oggi e domani) per la definitiva accelerazione. La Roma ha l’ok del calciatore, il sì dell’Arsenal sulla formula dell’operazione (prestito con diritto di riscatto) ma manca l’accordo sul riscatto. A Londra sono disposti a scendere nella valutazione da 17 a 15 milioni mentre a Trigoria sono fermi a 10. Alle situazioni ormai note di Grillitsch (previsto un incontro con l’agente la prossima settimana), Kamara (situazione complicata, nonostante con il Marsiglia ci siano in ballo le cessioni di Under e Pau Lopez) e appurate le difficoltà per Zakaria, si è aggiunta nelle ultime ore la pista che porta a Vecino.