Il mercato della Roma è pronto ad entrare nel vivo. Gian Piero Gasperini e Tony D'Amico questa mattina si sono ritrovati a Trigoria per pianificare il prossimo futuro del club con un particolare focus sulle operazioni in entrata e in uscita, oltre ovviamente ai rinnovi di contratto. Il primo nome del tecnico resta quello di Mason Greenwood ma il direttore sportivo dovrà necessariamente muoversi anche in altri ruoli soprattutto alla luce di eventuali cessioni. Un nome per rinforzare la mediana è quello di Arne Engels, centrocampista del Celtic che piace a Gasperini dai tempi dell'Atalanta. La concorrenza però si fa sempre più numerosa. Oltre all'interesse del Milan, del Napoli, del Borussia Dortmund e del Lipsia, al momento in pole sembra esserci il Crystal Palace. Secondo quanto riportato da Team Talk, il club inglese è pronto a presentare la prima offerta al Celtic che a gennaio ha respinto l'assalto del Nottingham Forest. La valutazione è di circa 25 milioni di sterline dopo una stagione vissuta da protagonista nella quale ha fatto registrare 7 gol e 8 assist in 46 presenze. Engels è stato uno dei punti fermi del club scozzese che grazie alle sue prestazioni ha chiuso la stagione con la vittoria del campionato. In più è un ottimo battitore di calci piazzati e ha maturato esperienza in Champions League ed in Europa League, nella quale ha sfidato anche la Roma. Nulla è ancora deciso però. La Roma resta alla finestra anche se le priorità al momento sono altre.