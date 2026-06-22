Giovanni Malagò ha parlato per la prima volta in conferenza stampa da neo eletto presidente della FIGC. L'ex numero uno del CONI ha risposto a diverse domande tra cui anche una sulla sua passione per la Roma: "Non c'è nulla di peggio di chi nega il proprio vissuto, per lo più se è familiare. Io per 13 anni da presidente del CONI sono sempre stato istituzionale. Su questo è impossibile dirmi qualcosa". Queste le prime parole di Malagò che ha poi proseguito: "Non si dovrà esultare in un certo modo allo stadio? Questa però è una roba molto provinciale. Non sto a guardare Obama durante le vittorie dei Chicago Bulls... sono capi di Stato". Malagò ha poi concluso: "Guardate la famiglia reale, con il principe William che esulta per l'Aston Villa. L'importante è come ti comporti, ma mai si deve rinnegare". In serata sono arrivati anche i complimenti della Roma per la nuova nomina che sui social ha scritto: "L’AS Roma si congratula con Giovanni Malagò per la nomina a nuovo Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio".