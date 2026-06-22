L'ex numero uno del CONI è sicuro: "L'importante è come ti comporti, ma mai si deve rinnegare"
VIDEO - Malagò: "Il progetto stadio della Roma sta rispettando la tempistica"
Giovanni Malagò ha parlato per la prima volta in conferenza stampa da neo eletto presidente della FIGC. L'ex numero uno del CONI ha risposto a diverse domande tra cui anche una sulla sua passione per la Roma: "Non c'è nulla di peggio di chi nega il proprio vissuto, per lo più se è familiare. Io per 13 anni da presidente del CONI sono sempre stato istituzionale. Su questo è impossibile dirmi qualcosa". Queste le prime parole di Malagò che ha poi proseguito: "Non si dovrà esultare in un certo modo allo stadio? Questa però è una roba molto provinciale. Non sto a guardare Obama durante le vittorie dei Chicago Bulls... sono capi di Stato". Malagò ha poi concluso: "Guardate la famiglia reale, con il principe William che esulta per l'Aston Villa. L'importante è come ti comporti, ma mai si deve rinnegare". In serata sono arrivati anche i complimenti della Roma per la nuova nomina che sui social ha scritto: "L’AS Roma si congratula con Giovanni Malagò per la nomina a nuovo Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA