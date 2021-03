L’Under 21 si gioca molto con la Spagna di Villar

In bilico l’Europeo dell’Italia Under 21 di Nicolato: molto dipenderà dalla sfida di stasera contro la Spagna, in testa al girone, come riporta Il Messaggero.

In caso di sconfitta con gli iberici e concomitante vittoria della Repubblica Ceca, una vittoria con la Slovenia potrebbe non bastare per la qualificazione. Nicolato non ci pensa, e si concentra su come battere Gonzalo Villar e compagni. Ma non sarà facile: senza Tonali squalificato, bisognerà battere gli spagnoli che non perdono dal 16 giugno 2019, quando finì 1-3 contro l’Italia di Pellegrini, Chiesa, Zaniolo, Barella e Kean.