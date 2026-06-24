Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Greenwood non ha nessun accordo col Fenerbahce, punto. La Roma invece è molto avanti con il calciatore, ma l’affare è posticipato a dopo il 30 giugno: se devi fare plusvalenze entro la fine del mese, non puoi presentarti con un acquisto da 50 milioni al 28 giugno. La clausola? Esiste un accordo privato che stabilisce che dal 1 luglio la richiesta per la sua cessione sarà di 60 milioni. Detto questo, il Marsiglia ora chiede 55 milioni, cambia molto poco tra oggi e tra dieci giorni”

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Fare muro per Koné? Ma quale muro… In un momento di difficoltà come questo del nostro calcio, guardate Palestra, è inutile mettersi lì a fare barricate. Sono contento che Greenwood non abbia mercato, altrimenti rischi che arriva la grande squadra che invece di un milione gliene dà due. Se Koné, che è un buon giocatore, viene attenzionato dall’Atletico, che non bada a spese quando vuole un calciatore, arrivederci"