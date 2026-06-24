Momenti commoventi allo Stadio Olimpico, dove ieri sera tanti fan di Max Pezzali hanno assistito all'ennesimo show del cantante. L'ex leader degli 883 ha pensato anche ai tifosi di Roma e Lazio. Al momento dell'esibizione de "Gli Anni", infatti, sono state introdotte sul palco due magliette: una di Francesco Totti, l'altra di Sinisa Mihajlovic. Ma non è finita qui. Durante la canzone infatti sui maxi schermi sono state proiettati diverse immagini di calciatori passati in Serie A, di cui tanti ex Roma: da Aldair allo stesso Totti, da De Rossi a Rizzitelli, da Ancelotti a Falcao e Voeller. Fino alla chiusura, avvenuta con uno scatto dell'indimenticato Agostino Di Bartolomei. Oltre ovviamente anche a immagini di ex campioni laziali come Chinaglia, Signori e Nesta. Un omaggio accolto da cori e applausi.