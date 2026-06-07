Manca sempre meno all'ufficialità di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo della Roma. In queste ore dovrebbero sciogliersi tutti i nodi legati al suo rapporto contrattuale con l'Atalanta e, successivamente, il dirigente si legherà al club giallorosso con un contratto triennale da 1,5 milioni a stagione. In attesa della deroga per ottenere pieni poteri da ds, come scrive Il Messaggero, domani dovrebbe essere il giorno buono per il tanto atteso annuncio ufficiale. Prima di pensare agli acquisti, però, D'Amico dovrà occuparsi delle cessioni da effettuare entro il 30 giugno e di rinnovare i contratti dei giocatori in scadenza a fine mese. Quelli di Dybala e Pellegrini sono praticamente già definiti e attendono solamente di essere messi nero su bianco. Per quanto riguarda Celik, invece, ci sarà ancora un po' di lavoro da fare: attualmente la distanza tra la domanda del turco e l'offerta della Roma è di 600 mila euro lordi. Lo riporta Il Corriere della Sera. Una cifra che non rende impossibile una trattativa, ma che la lascia aperta. Gasperini apprezza il difensore ex Lille per la sua duttilità, potendo giocare sia da laterale che da braccetto, e Celik dal canto suo ha rifiutato offerte da parte di altri club, su tutti il Galatasaray.