Che Niccolò Pisilli, dopo un avvio in ombra, abbia avuto una seconda parte di stagione in netta crescita è sotto gli occhi di tutti. E che la sua voglia di Roma sia più forte di qualsiasi sirena di mercato lo ha ammesso lui stesso pochi giorni fa: "Ho un legame speciale con la Roma, con la squadra e con i tifosi, tutti lo sanno. Non capisco perché dovrei lasciare la Roma". Il centrocampista giallorosso, con il numero 61 sulle spalle, rappresenta il futuro della Roma e del centrocampo di Gasperini. Ma c'è un dato che lo esalta in particolar modo ormai da qualche settimana: la sua abilità nel battere i calci d'angolo.

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Nelle ultime 5 partite disputate tra club e Nazionale, infatti, il centrocampista classe 2004 ha fornito ben 3 assist vincenti dalla bandierina. Il primo lo scorso 4 maggio per il momentaneo 1-0 di Mancini contro la Fiorentina, il secondo due settimane dopo sempre per il gol del numero 23 a sbloccare il derby contro la Lazio. Infine, mercoledì sera, l'assist per il colpo di testa vincente di Esposito in Lussemburgo-Italia che ha deciso l'amichevole dei nuovi azzurri di Baldini. E anche questa sera, nel test contro la Grecia, Pisilli partirà dal 1' nel terzetto di centrocampo. Magari puntando a colpire nuovamente da palla inattiva, situazione di gioco che si sta rivelando sempre più decisiva nel calcio moderno.