Acquisti da Champions. Gasperini non si aspetta regali, come ha ribadito lui stesso pochi giorni fa a Bergamo. Eppure qualcosa inizia a muoversi. L'obiettivo della Roma è chiaro: consegnare al tecnico piemontese i profili giusti per affrontare al meglio le tre competizioni della prossima stagione. Il sogno resta Greenwood. È il nome che potrebbe alzare il livello della rosa e accendere l'entusiasmo della piazza. Il giocatore individuato per dare qualità, imprevedibilità e peso offensivo ai giallorossi. Ma i sogni, spesso, restano tali. Soprattutto quando la concorrenza è elevata e le richieste economiche del Marsiglia continuano a essere molto alte. Proprio dal club francese, però, potrebbe arrivare un'alternativa di assoluto valore.

Si tratta di Igor Paixao, profilo che piace molto a Trigoria. L'esterno brasiliano era già finito nei radar giallorossi ai tempi del Feyenoord, quando la Roma aveva effettuato un primo sondaggio per capire la disponibilità del giocatore al trasferimento. Poi il Marsiglia affondò il colpo, investendo poco più di 30 milioni di euro per portarlo in Francia. Ora lo scenario potrebbe cambiare. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Paixao è un nome molto apprezzato dalla dirigenza romanista. Il club avrebbe già effettuato un primo contatto esplorativo per raccogliere informazioni sul giocatore. Il brasiliano è presente nella lista degli obiettivi e risponde perfettamente alle caratteristiche richieste da Gasperini. Al momento, sembra essere lui la principale alternativa a Greenwood.