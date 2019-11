L’ultimo ko esterno a marzo a Ferrara

Prima o poi doveva accadere: ecco la seconda sconfitta di fila per la squadra di Fonseca. Una “doppietta”, questa sconosciuta: la Roma fino a ora aveva perso solo contro l’Atalanta.

Dzeko non segna dalla sfida con il Milan, tutto l’attacco ne risente e quando la Roma non fa gol, difficilmente prende punti. E’ successo tre volte, contro Atalanta, Sampdoria e Parma, l’unico punto è arrivato da Genova.

Doveva succedere pure che per la prima volta la Roma, in campionato, cadesse in trasferta. L’ultima sconfitta esterna lo scorso campionato, a Ferrara contro la Spal. C’era Ranieri. Quasi preistoria.