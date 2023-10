Lukaku, uno stadio per nemico

Romelu torna a San Siro dopo i veleni estivi con l'Inter: avrà contro tutti i tifosi nerazzurri e molti ex compagni. E l'Osservatorio vieta alla Curva di usare i fischietti

Normale che si fischi, non (più) che lo si faccia con i fischietti. Questione di ordine pubblico e di decoro: decisione dell'Osservatorio. Chi si sente tradito, può lamentarsi, urlando, insultando. E i tifosi dell'Inter lo faranno, domani, contro il traditore Lukaku, in una San Siro di fuoco. Poi, ci sarà da capire se veramente tradimento è stato, perché finora abbiamo ascoltato solo la versione (diretta e non diretta), dell'Inter. Tocca a Romelu - spiega Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - vivere la sua giornata particolare, in attesa delle spiegazioni, che concederà se e quando ne avrà voglia: lui stesso ha minacciato di farlo. Intanto domani metterà piede in un Meazza caldo, pieno di rancore, di livori.

Del resto, è arrivato l'atteso giorno: Romelu contro tutti, o forse tutti contro Romelu. Sarà una specie di inferno. La Curva Nord dell'Inter era pronta con i fischietti in mano, ma nell'ultima riunione per l'ordine pubblico, il Gos (gruppo operativo per sicurezza, l'Osservatorio) ha vietato l'ingresso allo stadio con i fischietti. La Nord ha protestato con un "la legge non è uguale per tutti", citando il precedente di Fiorentina-Juve: fischi e fischietti per Vlahovic. Lukaku ha in testa la sua partita, che non sarà normale.

Arriva a San Siro con in tasca un bottino di reti che fa spavento e una condizione di forma invidiabile.

"Ci sono rimasto male, è la verità. Anche io ho provato a chiamarlo in quei giorni di caos, non mi ha mai risposto, lo stesso ha fatto con altri miei compagni", le parole di Lautaro Martinez, il suo ex compagno e (ex) amico. Domani la sfida-scontro è anche con lui: con Barella, con cui spesso ha discusso, anche in campo; con Simone Inzaghi, reo di avergli negato la finale di Champions ad Istanbul, preferendogli Dzeko come titolare contro il City. E chissà se il vero tradito non sia proprio Lukaku? Lui che, per dispetto all'Inter, stava per trasferirsi dalla nemica amatissima, la Juve. Ma ora si gode la Roma, la sua nuova casa. E chissà per quanto tempo ancora.

