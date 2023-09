Lukaku pronto: doppietta show e José sorride

Era solo una questione tempo per Romelu Lukaku. Finalmente il gol in nazionale è tornato, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Era nell'aria contro lAzerbaigian e, invece, è arrivata una doppietta con l'Estonia come nella gara d'andata del 20 giugno. Sessanta minuti da incorniciare quelli del belga in cui ha anche servito un assist a Trossard per il 2-0. Ma sono i gol che hanno chiuso definitivamente la partita e far brillare gli occhi di José Mourinho seduto a casa a guardare ogni movimento del suo nuovo attaccante. La prima rete (3-0) è arrivata a seguito di una verticalizzazione di Mangala, Romelu ha addomesticato la palla e segnato con un tiro pulito e chirurgico a incrociare sul secondo palo. Il portiere non ha potuto far altro che vedere il pallone gonfiare la rete. Il secondo (quello del 4-0) è giunto a soli due minuti dal primo: spalle alla porta al limite, si è girato e lasciato partire un destro all'angolo che ha strappato gli applausi di tutto lo stadio. Si tratta dell'ottava rete nelle cinque partite di qualificazione all'Europeo, un bomber che adesso ha voglia di stupire anche in giallorosso. Nonostante si sia preparato con il Chelsea Under 21, appare in una condizione brillante.