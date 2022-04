Lotito: “Prezzi popolari della Roma? Ripagano tutto con la pubblicità”

Il patron della Lazio: "Noi non abbiamo fatto gli abbonamenti perché dall’inizio, con le restrizioni Covid, non si capiva quale sarebbe stata la capienza dello stadio"

"Alla Roma si ripagano tutto con la pubblicità. Noi non abbiamo fatto gli abbonamenti perché dall’inizio, con le restrizioni Covid, non si capiva quale sarebbe stata la capienza dello stadio. Anche a gennaio sono cambiate di continuo le direttive" ha detto Claudio Lotito, presidente della Lazio, in una intervista rilasciata a Il Messaggero, in riferimento ai prezzi popolari dei biglietti stadio della Roma e del fatto che l'Olimpico venga riempito in ogni ordine di posto anche per le partite non di cartello dei giallorossi.