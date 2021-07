L’Olimpico aperto al 50% ma servirà il green pass: ecco le nuove regole

In zona bianca capienza massima del 50% ma ingresso possibile solo col certificato verde

Il green pass sarà obbligatorio anche per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi. In pratica per entrare allo stadio serve il Qr Code. Inoltre il testo del decreto legge approvato ieri dal premier Draghi e dal Parlamento, ha anche definito come in zona bianca la capienza consentita per le strutture che ospitano questi eventi non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso. La soglia definita per il “giallo” invece, è unica: il 25% della capienza massima autorizzata ma con l’accortezza che il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per quelli al chiuso. Se il Lazio dovesse restare in zona bianca, l'Olimpico potrebbe quindi riempirsi per metà, ma solamente con chi avrà con sé il certificato verde.