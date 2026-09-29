La Roma ha spiccato il volo in questo inizio di stagione affidandosi - soprattutto in attacco - sulla vecchia guardia. Alla ripresa, però, gli occhi saranno puntati sui nuovi e l'attesa è per Rodrigo Mora. La partenza non è stata del tutto delu-dente: due partite su tre dal primo minuto con Fiorentina e Atalanta e il gol alla seconda presenza nella trasferta di Lecce. Poi sono arrivate tre panchine di fila con Fenerbahce, Torino e Inter. Gasperini non ha dubbi sulle sue qualità («è un talento straordinario») ma lo aveva anche bacchettato dopo la sfida contro i granata. Il valore è sotto gli occhi di tutti, ha gia segnato e regalato giocate di a a classe. L'acquisto del baby portoghese ha sorpreso un po' tutti. La Roma per tutta l'estate ha cercato un esterno d'attacco poi ha virato su un trequartista mettendo sul piatto 25 milioni di euro. potrebbe diventare ancora più onerosa perché il club potrà versarne altri 25 per eliminare la clausola del 50% sulla futura rivendita che spetta al Porto. L'anno scorso con Farioli aveva perso fiducia, spiega Daniele Aloisi su Il Messaggero. Poco spazio nel suo ruolo naturale, mentre con Gasperini la musica è già cambiata. Il tecnico ha bisogno di lui anche perché nel corso della stagione il modulo più utilizzato sarà il 3-4-1-2, l'assetto preferito contro le difese a 4 e in Serie A undici delle diciannove avversarie difendono in quel modo. Anche la prossima, il Como di Fabregas. Ora lo attenderanno altri due impegni: il primo contro Gibilterra domani e l'altro il 6 ottobre con la Repubblica Ceca. Dal sette sarà nuovamente a disposizione a soli 4 giorni dalla ripresa del campionato. Rodrigo si candida per una maglia da titolare insieme a Malen e Dybala. Scalpita anche Pellegrini che però non gioca una partita ufficiale da ben sei mesi.