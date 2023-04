Lo stadio della Roma, vertice in Campidoglio: voto entro fine mese

L’obiettivo del Sindaco - si legge su 'Il Messaggero' - è quello di riuscire a portare al voto la delibera di pubblico interesse entro fine mese. Si devono ottenere i pareri delle cinque commissioni che stanno esaminando il testo. I consiglieri avranno una decina di giorni per preparare un emendamento unico di maggioranza che raccolga tutte le modifiche da fare al testo della delibera di pubblico interesse: parcheggi, viabilità, trasporto pubblico, legame fra società sportiva e stadio e fra concessione dei terreni e società sportiva. Dopo di che, con questo testo, si andrà prima in Commissione Urbanistica per il parere. E poi, via via le altre.