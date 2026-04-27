L’inchiesta si allarga, è “Sistema Arbitri”

Più partite al vaglio degli inquirenti e diversi indagati. Il sistema arbitrale di Serie A e B è nel mirino della Procura di Milano, che ha aperto un fascicolo per frode sportiva, e i primi a comparire davanti al pm Maurizio Ascione saranno, giovedì prossimo, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni. Come scrive Gianluca Lengua su il Messaggero destinatari di un avviso di garanzia nell'ambito dell'inchiesta innescata dall'esposto presentato a maggio 2025 dell'assistente arbitrale Domenico Rocca, ascoltato un mese dopo dal pm come persona informata sui fatti. Un atto formale preceduto da una lettera indirizzata alla Commissione arbitri nazionale dell'Aia, nella quale annunciava che avrebbe denunciato una serie di casi alle "autorità federali, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza nelle designazioni e nelle valutazioni, nonché alle competenti autorità ordinarie per valutare eventuali profili civilmente e penalmente rilevanti".