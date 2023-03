L’effetto Special non si esaurisce mai: per il Feyenoord 25mila in coda virtuale

Un'onda d'amore travolgente che va oltre i risultati e le delusioni, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Ieri la Roma ha messo in vendita i biglietti per la partita con il Feyenoord del 20 aprile e la coda virtuale è arrivata a segnare 24.592 persone in attesa di un tagliando, picco mai registrato nella storia. Una caccia che porterà all'ennesimo sold-out stagionale. Anche, forse soprattutto grazie José Mourinho, leader della squadra e della gente. È soprattutto per lui che i tifosi hanno cominciato a riavvicinarsi alla Roma dopo la presidenza Pallotta. Lo Special One ha riportato entusiasmo e imprevedibilità, ha vinto un trofeo che dalle parti del Fulvio Bernardini non si vedeva da 14 anni, ha dato un ruolo centrale al pubblico sugli spalti ed è riuscito a far presa sui giovanissimi. Ad aiutare una politica societaria sui prezzi dei biglietti lungimirante e in linea con il periodo storico che il Paese sta vivendo.