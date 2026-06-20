Il futuro di Crysencio Summerville, salvo sorprese, non sarà alla Roma. L'attaccante del West Ham, fresco di retrocessione con gli Hammers e reduce dal gol al Mondiale nel pareggio per 2-2 della 'sua' Olanda contro il Giappone, è infatti finito nel mirino di top club come Manchester United e PSG. In particolare, i Red Devils si sono già informati sul prezzo e lo hanno inserito nella sua lista di obiettivi. Anche altri club di Premier League hanno manifestato interesse per il classe 2001. Lo riporta Fabrizio Romano che specifica come invece, per quanto riguarda i parigini, dipenderà dalla situazione Barcola (possibile uscita)-Diomandé (possibile acquisto). Come riportato da Matteo Moretto, infine, anche Jashari si allontana dai colori giallorossi: accostato tra le altre anche alla Roma e all'Atalanta nei giorni scorsi, il mediano svizzero rappresenterebbe un punto fermo per il nuovo Milan di Amorim ed è vicinissimo alla permanenza in rossonero.