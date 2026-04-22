Le cinque giornata di Dybala

Dal 25 gennaio al 25 aprile, tre mesi esatti per risorgere. E forse, dobbiamo ammetterlo, può essere anche tardi. E’ proprio quel “tardi” il problema, se parliamo di Paulo Dybala. E' la rappresentazione di qualcosa che è sfuggito davanti agli occhi, che poteva essere e invece non c’è stato. Paulo ispira questo sentimento, una bellezza per certi versi imperfetta. Tanta luce, poi fasi di buio. Da tre mesi a questa parte una stagione maledetta, con ventidue presenze e tre sole reti. La Roma raramente in queste quattro stagioni si è goduta il vero Dybala: non ha mai toccato le trenta presenze in campionato, ora è fermo a 17 con la speranza di arrivare a 22: ieri si è allenato in gruppo, sta bene. Quando è stato presente, si è accesa per tutti una Joya negli occhi. Paulo è stato un sogno, è stato un rimpianto, è stato tanto e poteva essere di più. E ora è appeso all’incertezza, anche lui.