Lazio-Napoli e Roma-Juve, Olimpico caldo per 48 ore. Scatta l’allerta per gli ultrà

Doppio match casalingo per Lazio e Roma, domani e domenica. Sarà un week-end di grande calcio ma anche di disagi alla viabilità per chi si muove attorno all’Olimpico, scrive Alessia Marani su Il Messaggero,e, soprattutto, di massima allerta per l’arrivo delle tifoserie ospiti in virtù delle storiche rivalità. Per questo le antenne di Digos e forze dell’ordine restano ben alzate, pronte a intercettare – o meglio, prevenire – la minima scintilla.

L’arrivo del Napoli nella Capitale riporta alla memoria i tragici avvenimenti in occasione della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina del maggio del 2014 quando, nel prepartita, venne ucciso il giovane supporter biancazzurro Ciro Esposito per mano del romanista Daniele De Santis. Insomma, l’arrivo dei partenopei a Roma, generalmente, non è accolto da un comitato di benvenuto.

Sia per il match di domani che per la partita tra Roma e Juventus, il questore di Roma Carmine Esposito stamani metterà a punto in un tavolo tecnico tutte le ultime misure di sicurezza.

Già oggi cominceranno le operazioni di bonifica sugli spalti dello stadio e nell’area fuori l’Olimpico. Operazioni che verranno ripetute anche nella giornata di domenica. Scatteranno le ordinanze anti-vetro e anti-alcol e i consueti divieti di sosta, con le aree di parcheggio dedicate.