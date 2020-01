Lazio, Luis Alberto magia per il derby

Al San Paolo, non si è vista la stessa Lazio degli undici successi consecutivi: sbagliato l’approccio, rigore alle stelle e, persino, in superiorità numerica, un evitabilissimo rosso. Come riporta Alberto Abbate di Il Messaggero, la Lazio fatica ad imporre il proprio dominio quando non c’è Luis Alberto in campo, il fulcro del gioco. E’ reduce da un affaticamento muscolare e lunedì è stato deciso di trattenerlo a Formello. E’ pronto a rituffarsi sulla Roma e vuole vincere il derby a tutti i costi. Ieri si è allenato ancora a parte e oggi dovrebber tornare in gruppo. Un ulteriore stimolo per il giocatore sono gli Europei e desidera andarci con la Spagna. E’ il miglior assistman della Serie A inseguito da Kulusevski e Pellegrini. Rimane aperto il ballottaggio tra Caicedo e Correa.