L'urlo di Tafazzi parte dall'Olimpico e si diffonde via etere: Facciamoci del Male. È uno sport spesso praticato a Roma e non possiamo impedirlo più di tanto: Ranieri contro Gasperini, Gian Piero contro Massara, tutti contro tutti, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero. Era già successo con Spalletti contro Totti, ma fini presto perché Lucio fece capire che c'era la volontà della proprietà dietro le sue prime parole e fecero una pace provvisoria, anche se sofferta. Ora, i Friedkin sono stati in silenzio più del solito e hanno portato la situazione a un limite molto pericoloso. Claudio o Gian Piero divide molto i tifosi. Tutti e due hanno curato la solidità del gruppo ma, dai tempi di Mourinho, i tifosi hanno ritrovato un'unità importantissima, con la stadio sempre pieno. Ora arriva un argomento inaspettato di divisione e arriva dal vertice. E la proprietà silenziosa e lontana: prudenza, profilo basso?
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L’arte di farsi male da soli
Certo, ma anche un "divide et impera" che, praticato da texani a Roma, sembra uno sberleffo. Oggi affrontiamo l'Atalanta, per uno scontro importantissimo nella corsa al quarto posto. Qual è la differenza tra noi e loro alla vigilia? A Bergamo ci sono i Percassi. Noi dobbiamo ribattere con le nostre forze. Dunque, dobbiamo fare ricorso alle solite energie mentali e nervose, al grande spirito di gruppo e alle capacità del tecnico, che conosce bene tutti. Poi c'è l'ultima grande risorsa in questi momenti: lo spirito dell'Olimpico e qui interviene quella brutta divisione mai desiderata: Claudio o Giampiero? Oggi però siamo tutti per le maglie giallorosse. E se Ranieri dovesse lasciare, lo vedremmo in Nazionale con De Rossi.
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