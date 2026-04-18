L’arte di farsi male da soli

L'urlo di Tafazzi parte dall'Olimpico e si diffonde via etere: Facciamoci del Male. È uno sport spesso praticato a Roma e non possiamo impedirlo più di tanto: Ranieri contro Gasperini, Gian Piero contro Massara, tutti contro tutti, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero. Era già successo con Spalletti contro Totti, ma fini presto perché Lucio fece capire che c'era la volontà della proprietà dietro le sue prime parole e fecero una pace provvisoria, anche se sofferta. Ora, i Friedkin sono stati in silenzio più del solito e hanno portato la situazione a un limite molto pericoloso. Claudio o Gian Piero divide molto i tifosi. Tutti e due hanno curato la solidità del gruppo ma, dai tempi di Mourinho, i tifosi hanno ritrovato un'unità importantissima, con la stadio sempre pieno. Ora arriva un argomento inaspettato di divisione e arriva dal vertice. E la proprietà silenziosa e lontana: prudenza, profilo basso?