La Roma si conferma una potenza economica con un fascino internazionale in continua espansione. A certificarlo sono i dati della nuova edizione dello studio Brand Finance Football 50, che misura il valore e la forza dei marchi calcistici in base alla loro capacità di influenzare le scelte dei tifosi e generare impatto economico. Come riportato dal portale specializzato Calcio&Finanza, il 2026 sorride ai colori giallorossi: il valore del brand Roma è cresciuto del 4% rispetto all'anno precedente, toccando quota 215 milioni di euro. Un dato che permette al club capitolino di piazzarsi al 24° posto a livello globale, una posizione di assoluto prestigio. In Serie A, invece, il club capitolino occupa la 5° posizione: davanti ci sono Inter (che scavalca la Juventus e diventa prima in Italia con 585 milioni), Milan, la stessa Juve (in caduta libera, -17%) e Napoli. Il divario cittadino a Roma poi, a livello di brand, è ormai abissale: mentre il marchio della Roma si rafforza, quello della Lazio registra un preoccupante -8% con un valore di appena 75 milioni di euro.