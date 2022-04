L’anima di José il nostro futuro

Mourinho è il centro della squadra: ha ridato uno spirito alla Roma e ha riportato la passione migliore per i colori giallorossi

In terra Vichinga sono volati schiaffi, niente di irreparabile, molto più gravi i due gol inventati dalla Roma stessa, per arrivare ad una partita che sembrava senza storia. Tutto si potrà recuperare nella partita di ritorno. Come scrive Paolo Liguori nella rubrica 'Curva Sud' su Il Messaggero, quando la squadra di Mourinho è concentrata e controlla le partite, è capace di qualsiasi risultato, ma quando perde il ritmo e la concentrazione, può commettere leggerezze esagerate. Oggi non è possibile: la Salernitana va liquidata presto e con leggerezza, proprio per risparmiare energie nervose. Magari rivedremo Zaniolo. E' superfluo ricordare quanto sia importante per questa Roma il puro talento di Nicolò. Noi non conosciamo il suo umore, ma le ultime chiacchiere che abbiamo sentito ci sembrano gratuite. Le solite polemiche fasulle per svalutare i migliori giocatori giallorossi e metterli non sul mercato, ma a buon mercato. La decisione finale tocca a Mourinho, che non è solo l'allenatore, ma anche l'anima della squadra. E noi, che non abbiamo mai avuto dubbi su José: ha ridato uno spirito alla Roma e ha riportato la passione migliore per i colori giallorossi.