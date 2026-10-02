C'è ancora una Roma da scoprire. Il primo di ciclo di partite è passato, in mezzo solamente una gara di Champions e di conseguenza le rotazioni sono state ridotte al minimo. Spazio ai soliti fatta eccezione per le coppie Ndicka/Balerdi e Molina/Lulli. Da ottobre, però, la musica cambierà. Un mese intenso nel quale ci saranno nove sfide in ventotto giorni prima dell'ultima sosta per le nazionali del 2026. Gli occhi saranno soprattutto sull'attacco. Dybala e Malen sono imprescindibili ma non potranno giocarle tutte e le attenzioni si sposteranno su Mora e Castro. Durante la sosta il tecnico ha potuto lavorare con un gruppo dimezzato, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero, ma questi giorni sono serviti a giocatori come Molina e de Roon per ritrovare la miglior condizione atletica. lo spazio aumenterà per Pisilli e in particolare per de Roon. Chi invece si sta ritagliando un ruolo non da gregario è Ghilardi che spera di aumentare ancor di più il suo minutaggio. Le prestazioni di Mancini sono in calo e rispetto allo scorso anno l'allenatore sa di poter contare su un difensore più affidabile. Al rientro dalla sosta si riaprirà il sipario anche per Pellegrini. Mai sceso in campo fino a questo momento causa infortunio e pronto ad essere una sorta di nuovo acquisto.