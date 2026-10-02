Era praticamente tutto fatto, le conferme ora arrivano anche dalla Spagna. Insomma, la Roma ed Endrick in estate sono stati davvero ad un passo. Poi è intervenuto José Mourinho, che ha chiesto all'attaccante brasiliano del Real Madrid di aspettare ancora prima di decidere di andar via. Ed allora Endrick ha cambiato idea, pronto a convincere il tecnico portoghese. Cosa, però, che finora non gli è riuscita, considerando che da inizio stagione ha giocato solo 4 minuti. Insomma, le possibilità di giocare sono ancora ridotte al lumicino, anche perché Mourinho davanti può schierare tante stelle: Mbappé (anche se ora è fermo ai box per infortunio), Vinicius, Guler, Brahim, Bernardo Silva, Diomandé ed Espì, senza considerare Rodrygo. Ecco anche perché la Roma continua a tenere caldo il contatto con Endrick, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Il ds Tony D'Amico aveva di fatto chiuso l'operazione in prestito, prima appunto del dietrofront del giocatore. Ma a gennaio vuole riprovarci, soprattutto se poi l'utilizzo del brasiliano continuerà ad essere lo stesso. Anche Endrick si sta convincendo che una scelta come quella dello scorso anno - quando andò a giocare in prestito al Lione - potrebbe essere la migliore per gennaio. Endrick è stato richiamato da Carlo Ancelotti anche per la recente doppia amichevole contro l'Australia. E in maglia verdeoro è tornato a brillare. Ma come potrebbe inserirsi Endrick nel meccanismo di gioco di Gasperini? Il brasiliano sarebbe quel giocatore capace di strappare e di attaccare lo spazio che il tecnico della Roma cerca da un po'. Certo, non sarebbe il famoso trequartista di piede sinistro chiesto da da oltre 16 mesi.