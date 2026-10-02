Julio Sergio non si sbilancia, nonostante il brillante avvio della Roma. Per il brasiliano, che uno scudetto nella Capitale l'ha sfiorato, è ancora presto per parlare di titolo, ma la squadra di Gasperini lo sta convincendo, come rivela in un'intervista rilasciata a Il Tempo.

Il divario con l'Inter è diminuito rispetto allo scorso anno?"Sul piano della prestazione penso chela Roma si sia avvicinata all'Inter, che resta comunque la squadra da battere. Quest'anno, poi, la Roma sarà protagonista anche in Champions League, un impegno che ti toglie tante energie".

Quale calciatore arrivato quest'estate può avere l'impatto maggiore?"Rodrigo Mora mi piace tantissimo e sono sicuro che potrà essere un giocatore importante nel corso della stagione".

Dove può ancora migliorare Wesley?"Deve riuscire ad essere più costante, non soltanto dal punto di vista fisico ma anche tecnico".

Quale caratteristica di Svilar avresti voluto avere?"Attualmente, secondo me, può essere considerato tra i tre migliori portieri del mondo. è una bestia, riesce ad essere veloce e ha una buonissima tecnica".

Con Dybala e Malen così in forma, si può sognare lo scudetto?"Sono una gran coppia, ma è ancora presto per parlare di scudetto"