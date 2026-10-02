All'inizio sembrava un'infiammazione al ginocchio, ora si teme un problema più serio

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Si ferma Cristante. La prima metà della sosta per le nazionali era trascorsa senza patemi a Trigoria, ma nelle ultime ore il tecnico ha dovuto constatare lo stop di Cristante, uno dei perni del suo centrocampo. Il classe 1995, che ha rinunciato alla chiamata dell'Italia per una lombalgia, scrive Simone Valdarchi su il Corriere della Sera, si è fermato in settimana per un fastidio al ginocchio. Inizialmente si pensava solo a una leggera infiammazione, ma il problema è più serio e il mediano rischia di stare fuori per due o tre settimane. È da escludere la sua presenza a Como domenica prossima, quando ripartirà il campionato.

Cristante

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