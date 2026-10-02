Niccolò Pisilli sempre più al centro. In questi giorni protagonista con la maglia dell'Italia Under 21, l'azzurro ha scaldato il cuore del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini. Da una stagione all'altra è cambiato tutto, a partire dal minutaggio in campo. Dati alla mano, Pisilli ha giocato 154' nelle prime cinque gare di campionato contro i 42' dello scorso anno nello stesso periodo di riferimento. "Sogno di vincere lo scudetto a Trigoria e il Mondiale con l'Italia", la sua confessione dal ritiro azzurro. In maglia giallorossa ha già raggiunto quota due gol in campionato, scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica, gli stessi della scorsa stagione, quella che l'aveva visto a un passo dal Genoa durante il mercato invernale.