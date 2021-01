L’altra fascia della sfida

La sfida DzekoLukaku, il confronto tra gli ex United Smalling e Lukaku o tra i due portieri Handanovic e Pau Lopez, che non stanno vivendo la loro miglior stagione in carriera. Ok, Roma-Inter è anche questo. Ma non solo. Perché il match di oggi avrà uno dei duelli capaci di spostare l’inerzia della gara sulle fasce. Anzi, perlopiù, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, sulla fascia mancina giallorossa e destra nerazzurra. Da un lato Spinazzola, dall’altro Hakimi: due frecce a confronto.

Sono i giocatori che stanno incidendo maggiormente dal punti di vista degli assist forniti e delle occasioni gol create: il romanista ha realizzato un gol, fornito due assist, creato sei occasioni da rete e realizzato dieci passaggi chiave; l’interista è a quota cinque gol, ha fornito tre assisst e sono nove le occasioni da gol create e i passaggi chiave effettuati. La Roma oltre a Spinazzola, ha ritrovato anche un ottimo Karsdorp sulla destra, sempre più coinvolto nella manovra (4 assist fino ad oggi). Terzini sì, ma allo stesso tempo ali di una squadra.