Lady Dzeko entra in campo

Rose di varia tonalità rosa, a perdita d’occhio, su sfondo chiaro. Strepitose alzate floreali con eleganti cascate di orchidee e gocce di cristallo illuminate da candide candele. La Duke Orchestra di Pietro Aiello, arrivata appositamente da Napoli, suona e fa ballare gli invitati per tutta la notte. Una suggestiva illuminazione disegna il profilo della maestosa costruzione seicentesca. Sembra uno scenario da favola il compleanno della wedding and event planner Erika Morgera che a Villa Aurelia, con vista sul Gianicolo, accoglie, assieme al compagno Riccardo Ruchetta, cento amici, come riporta Il Messaggero.

E all’esclusivo invito rispondono numerosi. Tra i primi ad arrivare l‘ammiratissima moglie del centravanti della Roma Edin Dzeko: la bella mora Amra, in tubino di paillettes nere con spacco orlato da piume scure.