La Spagna Under 21 convoca Villar

Gonzalo Villar è nella lista dei 23 giocatori convocati dal ct della Spagna Under 21, De La Fuente, per la fase a gironi degli Europei, che si giocherà nei prossimi quindici giorni. Le Furie Rosse, scrive “Il Messaggero”, sono attese dalla sfide contro Slovenia, Italia e Repubblica Ceca. Il centrocampista della Roma ha già 5 presenze con la maglia della Spagna Under 21, ma è partito titolare solo contro Israele, nella gara delle qualificazioni europee giocata il 19 novembre e finita 1-1.