La signora Inzaghi e De Rossi dimessi dallo Spallanzani

Daniele De Rossi ieri è stato dimesso dall’Ospedale Spallanzani dove era ricoverato dal 9 aprile per una polmonite interstiziale bilaterale da coronavirus. Già lunedì le sue condizioni erano migliorate, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, e ieri finalmente sono arrivate le dimissioni: ora proseguirà le cure a casa, attendendo che il tampone risulti negativo. De Rossi ha contratto il virus in Nazionale, dove è membro dello staff di Mancini. Insieme a lui altri tesserati e giocatori. Dimessa anche Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, ricoverata quattro giorni fa per Covid.